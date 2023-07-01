Італія

Гравець буде допомагати команді.

Тімоті Веа став гравцем Ювентуса - повідомляє офіційний сайт клубу.

Футболіст прибув з Лілля та буде виступати у складі туринців.

Після свого першого тріумфу у чемпіонаті з ПСЖ захисник США виграв ще вісім титулів. Потім він грав до початку січня за клуб у французькій столиці, а далі переїхав в оренду в Селтік.

В Ліллі американцю вдалося розкритися та стати одним з найкращих у Лізі 1, минулого сезону він зробив 2 асисти в усіх турнірах.