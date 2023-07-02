Італія

Легенді світового футболу запропонували шалений контракт.

Саудівська Аравія цього літнього трансферного вікна неначе зробила ставку ва-банк на запрошення якомога більшої кількості зіркових футболістів до своєї національної першості, не шкодуючи при цьому великих грошей.

Зокрема, останньою новиною від італійського журналіста Ніколо Скіри стала звістка про інтерес представників країни Ближнього Сходу до надзвичайно досвідченого гравця.

Джіджі вже 45 років, проте він і досі намагається допомогти рідній Пармі пробитись до елітного дивізіону країни.

Цього сезону він відіграв 19 матчів, пропустивши 24 голи та п’ять разів відстоявши "на нуль".

Як стало відомо, Буффону на цьому тіл запропонували контракт строком на два роки зі значим підвищенням заробітної платні одразу до 15 млн євро на рік.

Повідомляється, що Джанлуїджі взяв час на роздуми.