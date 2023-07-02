Італія

Форвард відмінно себе зарекомендував у цьому сезоні.

Фланговий нападник італійської Болоньї Ріккардо Орсоліні цього сезону продемонстрував виступ такого рівня, який змусив замислитись щодо доцільності його подальшого перебування в складі середняка Серії A.

І хоча пропозиція щодо трансферу від Фіорентини на цьому тлі була достатньо привабливою, римський Лаціо, про інтерес якого стало відомо напередодні, також є перспективним варіантом для 26-річного виконавця.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, Болонья запросила за свого лідера 15 млн євро, тоді як його контракт спливає вже за рік.

Очікується, що цей фактор змусить клуб зменшити власні запити до рівня 10-12 млн євро, на які в свою чергу й розраховує Лаціо.

У цьому сезоні Орсоліні забив 11 голів та віддав чотири гольові передачі в 34 матчах.