Італія

Туринці перебувають у пошуках нового вінгера та розглядають кандидатуру колишнього протеже Роберто Де Дзербі.

Атакуючий півзахисник Анхель Ді Марія цього літа залишив туринський Ювентус на правах вільного агента та знаходиться за крок до підписання контракту з лісабонською Бенфікою, через що клуб італійської Серії А вимушений шукати для нього заміну на трансферному ринку.

Як повідомляє La Gazzetta dello Sport, "стара синьйора" проявляє серйозний інтерес до вінгера та лідера Сассуоло Доменіко Берарді, якого протягом поточного літнього трансферного вікна активно пов'язували з римським Лаціо.

За інформацією джерела, на заміну Ді Марії Ювентус також розглядає кандидатуру Ноа Окафора із Зальцбурга та Джованні Насіменто з Корінтіанса.

Щодо Берарді, то у минулому сезоні він провів за Сассуоло 27 поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив 13 голів та віддав 7 результативних передач.