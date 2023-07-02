Італія

Голкіпер думає про завершення кар'єри.

Джанлуїджі Буффон може завершити кар'єру цього літа, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, 45-річний голкіпер всерйоз роздумує над тим, щоби піти, незважаючи на розрахований ще на рік контракт з Пармою.

Керівництво клубу може запропонувати йому адміністративну посаду, що також може вплинути на рішення голкіпера.

Зазначається, що Буффон не збирається їхати до Саудівської Аравії, де йому пропонують контракт на два роки і він міг би заробити 30 мільйонів євро.

У Серії B у сезоні-2022/23 воротар провів 18 матчів.