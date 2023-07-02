Італія

Турок може продовжити кар'єру у складі "нерадзурі".

Меріх Демірал привернув увагу Інтера, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За його інформацією, 25-річний футболіст – пріоритет міланської команди для посилення лінії захисту.

Також Інтер виявляє інтерес до Трево Чалоби з Челсі. "Нерадзурі" зроблять пропозицію "синім" по англійцю, якщо не вдасться отримати Демірала.

Контракт Демірала з Аталантою розрахований до літа 2026 року.

У сезоні-2022/23 турок провів 28 матчів у Серії А: на його рахунку один гол.