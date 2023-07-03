Італія

Форвард належить до переліку виконавців, які непотрібні Почеттіно.

Із приходом аргентинського фахівця Маурісіо Почеттіно на посаду головного тренера лондонського Челсі чималій групі виконавців уже не знайшлось місця в його новому проєкті.

До їхнього переліку потрапив і американський нападник Крістіан Пулішич, щодо якого одразу з’явилось кілька пропозицій від закордонних клубів.

Остання з них належить італійському Мілану, який напередодні звернувся до Челсі зі ставкою в 14 млн євро за 24-річного виконавця.

Попередньо "россонері" зуміли домовитись щодо умов контракту власне з футболістом, і тепер очікуватимуть на відповідь "синіх".

У цьому сезоні Пулішич відіграв 30 матчів, забивши один гол та віддавши дві гольові передачі.