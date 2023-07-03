Італія

Гравець Нідерландів може перейти до іншої команди.

Велика кількість команд з усієї Європи вишикуються в чергу, щоб запитати Аталанту про доступність півзахисника Тено Копмайнерса, причому, згідно з попередніми повідомленнями, тренери як в Англії, так і в Італії зацікавлені в бельгійці.

25-річний Копмейнерс вважається одним із найбажаніших гравців на ринку Серії А з точки зору півзахисників, особливо після його вражаючої кампанії-2022-2023 років, який відзначився 10 голами та чотирма результативними передачами в 33 матчах у чемпіонаті.

Його виступи не залишилися непоміченими, і Footmercato повідомляє, що Інтер, а також Ювентус і Наполі є одними з найбільш зацікавлених сторін у Серії А.

Численні ЗМІ також повідомляли, що Роберто Де Дзербі зацікавлений у Тено, особливо якщо Брайтон залишить Мойзес Кайседо цього літа. Footmercato також згадав Ліверпуль та Астон Віллe з Прем'єр-ліги.