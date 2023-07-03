Італія

Ставка італійського клубу не протрималась і кількох годин.

Напередодні надвечір до офісу лондонського Челсі надійшло одразу два повідомлення, які стосувались американського нападника Крістана Пулішича.

Перше було від Мілана й містило пропозицію щодо придбання гравця, який непотрібний новому проєкту Мауріціо Почеттіно, за 14 млн євро.

Але коли представники "синіх" відкрили другий лист із французького Ліона, то одразу забули про звернення "россонері" — 25 млн євро + вагомий бонус від подальшого продажу 24-річного гравця. Із такими сумами Мілан і близько не підійшов до придбання нового футболіста.

Наразі перемовини поміж "ткачами" та "пенсіонерами" тільки набирають обертів.

У цьому сезоні Пулішич відіграв 30 матчів, забивши один гол та віддавши дві гольові передачі.