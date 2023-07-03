Італія

Досвідчений воротар продовжить виступи в Серії A.

Наприкінці цього сезону сардинський Кальярі за підсумком видовищної дуелі в плей-оф боротьби за місце в італійській Серії A проти Барі зумів здобути перемогу та повернувся до "елітної" першості.

Зрозуміло, що після підвищення за класом команді потрібно швидке підсилення власного складу, проте в умовах дуже обмежених фінансів зробити велику кількість трансферів точно не вийде.

Доводиться йти іншим шляхом, залучаючи до перемовин футболістів із великих клубів країни, контракти яких саме завершились кількома днями раніше.

До переліку таких виконавців належить румунський воротар Чіпріан Тетерушану, який три роки витратив на те, аби перебувати серед резервних воротарів Мілану, проте зрештою залишив розташування "россонері".

У 37-річному віці гравець усе ще готовий кинути виклик спортивній долі, і тому наразі веде перемовини з Кальярі щодо контракту строком на один рік із можливістю подальшого продовження на такий самий термін.

У цьому сезоні на рахунку Тетерушану через травму Майка Меньяна було 23 матчі, у яких він пропустив 31 гол та 7 разів відстояв "на нуль".