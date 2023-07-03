Італія

Найближчими днями варто очікувати на чергові новини в цьому трансфері.

Бельгійський нападник Ромелу Лукаку провів доволі неоднозначний сезон у своїй другій за кар’єру оренді в складі міланського Інтера, через що повертався назад до лондонського Челсі з не найкращими емоціями.

Виступати в складі "синіх" особливих перспектив для себе 30-річний форвард не бачить, тому звістка про те, що "змії" намагаються оформити черговий контракт щодо нього мала б його підбадьорити.

Але під час візиту П’єро Аусіліо до Лондона представнику Інтера дали чітко зрозуміти — просто взяти гравця в оренду, навіть оплачувану, у клубу вже не вийде.

Інтер наразі пропонує 5 млн євро за рік виступів Лукаку в його складі, після чого, як Челсі сподівається, буде активована опція викупу футболіста.

"Сині" хочуть отримати за нього не менше 40 млн євро, тоді як Інтер готовий витратити не більше 30 млн євро.

І допоки Ромелу відпочиває на Сардинії, клуби найближчими днями планують знову зустрітись задля обговорення його долі.

За сезон Лукаку провів 37 матчів, забивши 14 голів та віддавши сім гольових передач.