Італія

"Нерадзуррі" знайшли заміну для Марцело Брозовича за 25 мільйонів євро, також включивши до угоди Самуеле Мулатьєрі.

Центральний півзахисник Сассуоло Давіде Фраттезі у літнє трансферне вікно продовжить кар'єру у міланському Інтері. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформаціє джерела, керівництво "нерадзуррі" досягло повної угоди щодо підписання 23-річного італійця, який призваний замінити Марцело Брозовича, що напередодні переїхав до чемпіонату Саудівської Аравії.

Відзначається, що Інтер заплатить за Фраттезі 25 мільйонів євро, а також у зворотньому напрямку до Сассуоло вирушить 22-річний нападник міланців Самуеле Мулатьєрі.

Незабаром про трансфер італійського півзахисника до Інтера буде оголошено офіційно — він підпише з новим клубом п'ятирічний контракт.

У минулому сезоні Давіде Фраттезі провів 28 поєдинків на клубному рівні, в яких відзначився шістьма голами.