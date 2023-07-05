Італія

Рома готова миттєво атакувати з власною пропозицією.

Потенційний перехід іспанського нападника Адама Траоре з англійського Вулвергемптона до італійського Мілана — це те, про що останніми днями говорила преса на Апеннінському півострові.

Однак останні новини будуть невтішними для фанатів "россонері" — клуб із невідомих причин призупинив перемовини з "вовками", очікуючи на інші кадрові рішення.

У той самий час футболісти такого рівня недовго залишатимуться без пропозицій на трансферному ринку, на що прозоро натякає Рома.

Жозе Моурінью вивчає можливості залучення 27-річного форварда до складу своєї команди, а оскільки контракт іспанця з англійськими "вовками" добіг до завершення, то він просто очікує відповідної пропозиції від свого потенційно нового клубу.

За сезон Адама відіграв 40 матчів, забивши три голи та віддавши дві гольові передачі.