Італія

Відмінний трансфер за відсутності потреби сплачувати за нього кошти.

Аргентинський центральний півзахисник Роберто Перейра відомий своїми виступами в італійській Серії A, де йому дуже сподобалось грати в смугастих футболках чорно-білого кольору в складах фріульського Удінезе та туринського Ювентуса.

Саме в складі "зебренят" і відбувався його останній трирічний досвід роботи, однак під час поточного трансферного вікна контракт із клубом з Удіне добіг до свого завершення, тож 32-річний виконавець опинився на ринку вільних агентів.

Утім, футболісти такого рівня майстерності ніколи не залишаються без належної уваги, тож агенти Перейри напередодні отримали пропозицію контракту від міланського Інтера строком на два роки.

У цьому сезоні Роберто відіграв 36 матчів, забивши п’ять голів та віддавши дев’ять гольових передач.