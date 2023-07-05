Італія

Гравці можуть змінити клуби.

Аталанта підпише Сеада Колашинаца та флангового захисника Мітчелла Баккера за 10 мільйонів євро. Медичні огляди вже призначені.

Згідно з багатьма джерелами, включаючи Sky Sport Italia, угоди були укладені, і вони просто чекають офіційного оформлення документів.

Голландець має підписати контракт на чотири роки з можливістю продовження на п'ятий сезон.

Що стосується Колашинаца, то 30-річний захисник збірної Боснії та Герцеговини є вільним агентом після того, як його контракт з марсельським Олімпіком завершився.