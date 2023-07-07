Італія

Мюнхенський гранд розглядає повноцінний продаж гравця.

Центральний півзахисник мюнхенської Баварії Марсель Забітцер, який другу половину минулого сезону провів в оренді у Манчестер Юнайтед, може продовжити кар'єру в італійській Серії А.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, Рома проявила інтерес до 29-річного австрійця, бажаючи взяти його в оренду із правом викупу.

Проте відзначається, що Баварія хоче мати гарантії щодо того, що їй вдастся заробити на Забітцері — це або оренда з обов'язковим правом викупу, або повноцінний продаж цього літа.

У минулому сезоні Марсель Забітцер провів на клубному рівні 42 поєдинки у всіх турнірах, у яких він забив чотири гола та віддав два асисти. Портал Transfermarkt оцінює його у 20 мільйонів євро.