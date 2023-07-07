Італія

Клуби візьмуть участь у турнірах.

УЄФА офіційно оголосив, що Мілан і Тулуза отримали дозвіл на участь у єврокубках, який був під питанням через сумніви щодо власності клубів.

Обидва клуби належать американському інвестиційному фонду RedBird, що викликає побоювання, що вони можуть порушити правило, яке забороняє двом командам, що належать одній організації, змагатися в суміжних європейських змаганнях.

Мілан посів четверте місце в Серії А та забезпечив собі кваліфікацію до Ліги чемпіонів, тоді як Тулуза кваліфікувалася до Ліги Європи після перемоги в Кубку Франції, обігравши у фіналі Нант з рахунком 5:1.

RedBird доклав зусиль, щоб розділити два клуби, змінивши структуру власності та холдингові компанії, а також внісши зміни на рівні правління.

Мілан і Тулуза були не єдиною парою клубів у подібній ситуації з єврокубковими змаганнями, у центрі уваги також були Астон Вілла та Віторія і Брайтон та Юніон Сен-Жіллуаз. Всі шість клубів тепер мають доступ до відповідних європейських змагань.