Італія

Клуб продовжує пошуки нового голкіпера.

З огляду на те, що Андре Онана стає все ближчим до Манчестер Юнайтед, Інтер може підписати голкіпера Тоттенгема Уго Льоріса.

Кілька італійських джерел, у тому числі Sky Sport Italia та Sportitalia, впевнені, що врешті-решт угода з Юнайтед буде укладена на суму приблизно 55 мільйонів євро, включаючи бонуси.

Пропозиція ще немає жодної конкретики, але перемовини наближаються до моменту, коли Інтер має погодитися на цю пропозицію.

Його контракт зі Шпорами розрахований лише до червня 2024 року, і прихід Гульєльмо Вікаріо з Емполі відкриває шлях до того, щоб відпустити його з Лондону.