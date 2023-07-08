Італія

Бергамаски хочуть більше грошей за провідного гравця.

Датський нападник Расмус Гойлунд лише на початку попереднього сезону став гравцем бергамаської Аталанти, проте вже в першому ж сезоні отримав чимало схвальних відгуків щодо своєї гри.

20-річний бомбардир у підсумку опинився в полі зору великих європейських клубів, тож "Богині" буде важко втримати свого виконавця на тлі багатьох пропозицій.

А оскільки на футболіста є попит, то й бергамаски зі свого боку можуть висувати значні вимоги.

Наприклад, англійський Манчестер Юнайтед уже не вперше звертається до Аталанти з пропозицією щодо придбання Гойлунда, однак навіть 40 млн євро не може повною мірою задовольнити запити італійського колективу.

Щоправда, є рух і в зустрічному напрямку, бо початкові запити щодо 100 млн євро "оробічі" все ж таки зменшили до 60 млн євро.

У цьому сезоні Гойлунд забив 16 голів та віддав сім гольових передач у 42 матчах.