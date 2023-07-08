Клуби мають достатню конкуренцію у власних складах.
Сергій Мілінкович-Савич, Getty Images
08 липня 2023, 10:53
Сербський центральний півзахисник Сергій Мілінкович-Савич за темпами свого професійного розвитку вже перевершив рівень свого поточного клубу, римського Лаціо, тож є доволі помітною фігурою на трансферному ринку.
Розуміє це й сам 28-річний виконавець, помітно не кваплячись продовжувати контракт із "орлами", тоді як поточна угода має завершитись уже наступного року.
Звідси випливає й той факт, що поточне трансферне вікно є для Лаціо чи не останньою можливістю заробити притомні кошти на продажу свого провідного футболіста, якщо той усе ж таки вирішить потім піти з команди.
Але й запити в римлян є доволі значними — 40 млн євро, які відверто відлякують двох головних претендентів на гравця: міланський Інтер та туринський Ювентус.
Обидва клуби мають достатньо якісних гравців у півзахисті, тоді як "змії" підписали Давіде Фраттезі, а "зебри" зберегли Адрієна Рабіо, а отже й не потребують значних витрат саме в цій зоні.
Таким чином єдиним клубом, який може наразі задовільнити вимоги Лаціо, є аравійський Аль-Хіляль, проте переїжджати на Близький Схід не хоче вже сам гравець.
У цьому сезоні Сергій забив 11 голів та віддав вісім гольових передач у 47 матчах.