Італія

Клуби мають достатню конкуренцію у власних складах.

Сербський центральний півзахисник Сергій Мілінкович-Савич за темпами свого професійного розвитку вже перевершив рівень свого поточного клубу, римського Лаціо, тож є доволі помітною фігурою на трансферному ринку.

Розуміє це й сам 28-річний виконавець, помітно не кваплячись продовжувати контракт із "орлами", тоді як поточна угода має завершитись уже наступного року.

Звідси випливає й той факт, що поточне трансферне вікно є для Лаціо чи не останньою можливістю заробити притомні кошти на продажу свого провідного футболіста, якщо той усе ж таки вирішить потім піти з команди.

Але й запити в римлян є доволі значними — 40 млн євро, які відверто відлякують двох головних претендентів на гравця: міланський Інтер та туринський Ювентус.

Обидва клуби мають достатньо якісних гравців у півзахисті, тоді як "змії" підписали Давіде Фраттезі, а "зебри" зберегли Адрієна Рабіо, а отже й не потребують значних витрат саме в цій зоні.

Таким чином єдиним клубом, який може наразі задовільнити вимоги Лаціо, є аравійський Аль-Хіляль, проте переїжджати на Близький Схід не хоче вже сам гравець.

У цьому сезоні Сергій забив 11 голів та віддав вісім гольових передач у 47 матчах.