Італія

Турки хочуть повернути гравця на батьківщину.

Фланговий захисник італійського Сассуоло Мерт Мюлдюр має доволі цікавий життєвий шлях, адже маючи турецьке громадянство та вже чимало матчів у складі "дорослої" збірної Туреччини, ще ніколи не грав на теренах рідної країни.

Його футбольне життя розпочалось у академії віденського Рапіда, після завершення якої та виступів у основному складі команди, його в 2019 році придбали "нероверді" за 4,7 млн євро.

Із того часу минуло вже чотири роки й наприкінці наступного сезону чинний контракт 24-річного гравця з клубом буде завершено.

Відповідно, за рік до настання цієї події стосовно гравця почали виявляти попит інші колективи.

Зокрема, турецький Фенербахче, який, згідно з повідомленням італійського журналіста Ніколо Скіри, зробив рішучий крок у напрямку придбання футболіста за 2 млн євро.

У той самий час, Сассуоло хоче отримати більше грошей за захисника, який за футбольний рік провів на полі всього 59 хвилин у трьох матчах через важкий перелом кісточки.