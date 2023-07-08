Італія

Голкіпер підпише угоду на п'ять років, якщо перехід відбудеться.

Андре Онана та Манчестер Юнайтед погодили умови особистого контракту, повідомляє журналіст Альфредо Педулла.

За його інформацією, камерунський футболіст у разі переходу підпише угоду на п'ять років: він зароблятиме від 6,5 до 7 мільйонів євро за сезон.

Крім того, МЮ близький до узгодження вартості з Інтером. Англійський клуб заплатить приблизно 55 мільйонів євро.

Минулого сезону Онана зіграв 41 матч за Інтер у всіх турнірах (19 з них – на нуль) та пропустив 36 голів.