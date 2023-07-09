Італія

Лічені роки знадобились гравцю, аби стати клубною іконою.

Італійський фланговий захисник Джованні Ді Лоренцо перейшов до складу Наполі з Емполі за 9,8 млн євро ще влітку 2019 року, після чого неухильно підвищував свій статус у колективі "Партенопеї" аж до звання капітана.

Контракт 29-річного виконавця з клубом діятиме ще три роки, проте "південці" вже зараз роблять усе від себе залежне для того, аби цю угоду було продовжено на триваліший термін.

Незважаючи на те, що Наполі останніми тижнями переживає стан перебудови в керівництві клубу, президент Ауреліо Де Лаурентіс хоче зберегти основний склад виконавців зразка тріумфального сезону.

Як повідомляє місцева преса, наступного тижня агент Ді Лоренцо Маріо Джиуфредді має провести зустріч із Де Лаурентісом, під час якої його клієнту запропонують новий контракт до 2027 чи 2028 років із зарплатнею в 3 млн євро на рік.

Наразі Джованні отримує в Наполі 2,4 млн євро на рік.

За сезон захисник відіграв 47 матчів, забивши п’ять м’ячів та віддавши шість гольових передач.