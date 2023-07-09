Італія

Гравець буду виступати у клубі.

За даними Sky Sport Italia, Якуб Янкто повертається в Серію А та буде грати за Кальярі після відходу літом з Хетафе.

Очікується, що буде підписано дворічний контракт з опцією його продовження на третій.

Гравець раніше виступав у молодіжній академії Удінезе в 2014 році, а потім грав за Асколі та Сампдорію.

У 2021 році він перебрався в Хетафе, а в минулому сезоні був орендований у празьку Спарту, але не входить до планів іспанської сторони. Лівий півзахисник, який також може грати справа або в центрі, провів 155 матчів у Серії А за свою кар'єру, зробивши 17 голів і 17 асистів.