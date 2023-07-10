Італія

Хоча може йтись і про звичайний туристичний візит.

Професійна кар’єра французького центрального півзахисника Поля Погба містить у собі як безліч яскравих спалахів, так і таку ж саму кількість важких падінь.

Останній футбольний рік є лише підтвердженням тому — 30-річний виконавець пропустив більшу частину матчів туринського Ювентуса, до якого повернувся в якості вільного агента на тлі шести років виступів за англійський Манчестер Юнайтед.

Пошкодження меніска та відповідна операція на коліні, розтягнення м’язів стегна та пахових м’язів, розрив відвідного м’язу, травма підколінного сухожилля — усі ці негаразди послідовно виводили футболіста з гри, що в підсумку поставило під сумнів доцільність його перебування в складі "зебр".

На цьому тлі з’явився інтерес збоку аравійського Аль-Іттіхада — чергового заможного клубу, який готовий забезпечити майже будь-які гроші, аби тільки запросити до місцевого чемпіонату зіркового виконавця.

Як повідомляють італійські ЗМІ, останніми днями відбувались події, які можуть побічно вказувати на те, що сторони таки ведуть поміж собою перемовини.

Спочатку агентка Погба Рафаела Пімента в Турині мала з ним зустріч, після чого вже на наступний день Поль навідався до тренувального центру Аль-Іттіхада в Саудівській Аравії.

Оточення гравця запевняє, що це був лише туристичний візит у мусульманську країну, релігії якої дотримується футболіст Ювентуса.

У цьому сезоні Погба зіграв 10 матчів (161 хвилину), віддавши один гольовий пас.