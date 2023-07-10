Італія

Александар залишив свою посаду.

Александар Коларов повідомив Пізі, що він не має наміру продовжувати працювати на посаді спортивного директора клубу після того, як прийняв її лише місяць тому.

Новина про відхід Коларова з'явилася всього за кілька годин до того, як клуб представив колишнього півзахисника Роми, Ліверпуля та Фіорентини Альберто Аквілані своїм новим тренером.

Коларов, який виступав за Лаціо, Манчестер Сіті, Рому та Інтер, завершив кар'єру у професійному футболі після сезону-2021/22.

Голова Пізи Джузеппе Коррадо, як повідомив Джанлука Ді Марціо, пізніше надав додаткові подробиці щодо ситуації, пояснивши: "Коларов мав занепокоєння, і кілька днів тому я чув, як він особисто висловлював його щодо своєї доступності. Він попросив нас поїхати до Сербії на кілька днів, щоб подумати. Вчора ми почули, як він сказав, що йому не до цього. Ми погодилися, цінуючи його інтелектуальну чесність".

Тепер Піза розпочне пошук нового кандидата на вакантну посаду.