Італія

Клуби погодили фінансові умови можливого трансферу за 40 мільйонів євро.

Центральний півзахисник Лаціо Сергій Мілінкович-Савич вирішив змінити клубну прописку у літнє трансферне вікно, про що він особисто повідомив президента клубу Лоліто.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, саудівський Аль-Хіляль досяг усної домовленості з керівництвом римського клубу щодо трансферу 28-річного серба за 40 мільйонів євро.

Тепер залишається офіційна пропозиція від клубу з Саудівської Аравії, який чекає остаточне "зелене світло" від Мілінковича-Савича на переїзд у нову для себе країну.

Відзначається, що сербський хавбек готовий вести переговори із Аль-Хілялем — остаточно рішення щодо цього трансферу залежить від самого гравця.