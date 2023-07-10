Італія

Гравець може залишити Нідерланди.

Лаціо, Наполі та Фіорентина претендують на атакуючого вінгера АЗ Алкмаар Єспера Карлссона.

Його контракт діє до червня 2026 року. Як повідомляє Sky Sport Italia, Наполі розглядає лівого вінгера, як ідеальну заміну Ірвінгу Лосано, оскільки мексиканський гравець піде до завершення терміну його контракту.

Однак Calciomercato.it зазначає, що Карлссона також пропонували іншим командам Серії А, Лаціо та Фіорентині.

У сезоні-2022/23 він провів 33 матчі за АЗ Алкмаар, забив 13 голів і вісім разів асистував партнерам.