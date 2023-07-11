Італія

Нідерландський хавбек хоче приєднатися до "россонері".

Центральний півзахисник АЗ Алкмар Тіджані Рейндерс вирішив цього літа приєднатися до Мілану — гравець наполягає на трансфері саме у цей клуб. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, "россонері" зробили нову пропозицію щодо 24-річного нідерландця у розмірі 20 мільйонів євро плюс бонуси.

Відзначається, що АЗ Алкамар хоче заробити та продажі свого гравця 25 мільйонів євро. Мілан впевнений у тому, що йому вдастся досягти угоди. Переговори продовжуються.

У минулому сезоні Тіджані Рейндерс провів за АЗ 54 поєдинки у всіх турнірах, у яких він забив 7 голів та віддав 12 результативних передач.