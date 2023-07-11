Нідерландський хавбек хоче приєднатися до "россонері".
Тіджані Рейндерс, getty images
11 липня 2023, 19:24
Центральний півзахисник АЗ Алкмар Тіджані Рейндерс вирішив цього літа приєднатися до Мілану — гравець наполягає на трансфері саме у цей клуб. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, "россонері" зробили нову пропозицію щодо 24-річного нідерландця у розмірі 20 мільйонів євро плюс бонуси.
Відзначається, що АЗ Алкамар хоче заробити та продажі свого гравця 25 мільйонів євро. Мілан впевнений у тому, що йому вдастся досягти угоди. Переговори продовжуються.
У минулому сезоні Тіджані Рейндерс провів за АЗ 54 поєдинки у всіх турнірах, у яких він забив 7 голів та віддав 12 результативних передач.