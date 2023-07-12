Італія

Потужне підсилення центру поля для італійського клубу.

Одним із вагомих викликів італійського Мілана під час цьогорічної літньої трансферної кампанії став перехід центрального півзахисника Сандро Тоналі до англійського Ньюкасла та відповідна потреба "россонері" компенсувати цю втрату перед початком нового сезону.

Заради цього клуб звернувся до нідерландського АЗ Алкмар, у складі якого відшукав Тіджані Рейндерса — чергову зірку місцевої першості, яка відзначається стабільним прогресом останніми роками.

Перемовини з 24-річним виконавцем для Мілана були доволі швидкоплинними — гравець погодився з умовами особистого контракту, після чого "россонері" мали домовитись із його клубом щодо суми трансферу.

Як повідомляє італійський журналіста Ніколо Скіра, сторони домовились щодо 23 млн євро, уключно з бонусами, і вже найближчим часом Рейндерс має прибути до Італії задля медичного огляду.

У Мілані нідерландець зароблятиму 1,8 млн євро на рік до 2028 року включно.

У минулому сезоні Тіджані забив сім голів та віддав 12 гольових передач у 54 матчах.