Італія

Уже не перший рік неаполітанський клуб планує здійснити цей трансфер.

Італійський Наполі завершив минулий сезон яскравою перемогою в чемпіонських перегонах Серії A, тоді як під час літнього трансферного вікна змушений шукати підсилення задля підвищення власного рівня конкурентоздатності.

Із цією метою "Партенопеї" звернулись до власних конспектів дворічної давнини й цього разу мають стійке бажання завершити досягненням домовленості щодо трансферу перемовини з Вероною щодо досвідченого флангового захисника Давіде Марко Фараоні.

31-річний виконавець зацікавив "південців" ще наприкінці сезону-2019/20, але тоді ні Рома, ні Наполі, так і не схилили "мастифів" до продажу свого провідного футболіста.

Цього ж разу неаполітанці розраховують придбати гравця, у якого ще два роки за чинним контрактом, за 5 млн євро.

Вихованець римського Лаціо провів за сезон 25 матчів, по три рази відзначившись голами та гольовими передачами.