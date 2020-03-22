Италия

Защитник Вероны Давиде Фараони может продолжить карьеру в другом клубе Серии А.

Давиде Фараони заинтересовал Наполи и Рому, сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Подробности потенциальной сделки не сообщаются. "Партенопеи" и "волков" привлекает универсальность 28-летнего игрока.

В текущем сезоне Фараони провел 24 матча в чемпионате Италии: на его счету три гола и три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Рома проявляет интерес к защитнику Эсекьелю Гараю.

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