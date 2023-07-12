Італія

Ексфорвард відзначився черговим гучним коментарем.

Колишній італійський нападник Антоніо Кассано вже п’ять років як завершив власну професійну кар’єру, однак усе одно продовжує про себе нагадувати поодинокими гучними коментарями.

Востаннє про нього згадували через критику португальського фахівця Жозе Моурінью, а цього разу він напередодні свого 41 дня народження вирішив поговорити про роль португальського нападника Кріштіану Роналду в світовому футболі.

"Кріштіану Роналду не є одним із найкращих в історії.

Він забив більше 800 голів? Так. Він виграв титули? Так. Він дійсно хороший гравець, але грати в хороший футбол — це інше.

Зідан, Іньєста не забили й половини від його кількості голів, але вони — справжні генії", — заявив колишній футболіст.

Зазначимо, що за свою кар’єру Кассано відзначився 139 голами та 117 гольовими передачами в 515 матчах, виступаючи за Барі, Рому, мадридський Реал, Самподрію, Мілан, Інтер, Парму та Верону.