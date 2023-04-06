Італія

Антоніо розкритикував сеу Жозе.

Колишній гравець Роми Антоніо Кассано порівняв наставника римлян Жозе Моурінью з тренером Лаціо Мауріціо Саррі.

"Тренер Лаціо любить футбол і свою роботу, а Жозе наплювати на футбол. Мауріціо перемагає, він змінюється і він розумний. Деякі сприймають його як бог знає кого, але Саррі грає у чудовий футбол, на відміну від Моурінью.

Мауріціо вміє працювати, говорити та спілкуватися про футбол, а Моурінью — це просто кіно. Я гадки не маю, як грає Рома за Моурінью, і не знаю, як досягаються їхні результати.

Моурінью був чудовим тренером та комунікатором, але це було раніше. Наразі Реал Мадрид йому більше не зателефонує", — цитує італійця Calcio Mercato.

В наступному турі Серії А Лаціо зустрінеться з Ювентусом, а Рома зіграє з Торіно.