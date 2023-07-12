Італія

Футболіст перебрався до столиці Ломбардії.

Інтер офіційно придбав захисника Янна-Аурела Біссека з Орхуса після того, як він погодився заплатити 7 мільйонів євро.

Центральний захисник є капітаном молодіжної збірної Німеччини до 21 року, його зріст становить 1,96 м.

Незважаючи на те, що Інтер заплатить 7 мільйонів євро, вони домовилися зробити виплату частинами протягом трьох років, а не запланованих двох, контракт буде підписано до 2028 року.

Орхус також отримає 500 000 євро бонусів і п'ятивідсоткову виплату будь-якої майбутньої трансферної комісії.