Італія

Гравцю доведеться знову шукати кращої долі деінде.

Узбекистанський нападник Ельдор Шомуродов улітку 2021 року перейшов до складу римської Роми з генуезької Дженоа за чималі кошти — 18 млн євро, однак заграти під керівництвом португальського фахівця Жозе Моурінью так і не зумів.

Останні пів року 28-річний виконавець провів у складі Спеції на правах оренди, і хоча мав можливість стабільно отримувати певну кількість ігрового часу, проте залишив пособі лише один гол та дві гольові передачі в 16 матчах.

А потім настав час повертатись до Риму, де, як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, Моурінью так само не бачить місця для свого підопічного в стартовому складі чи найближчій ротації.

Звідси можна зробити простий висновок — узбекистанець знову шукатиме клуб, де проводитиме найближчий сезон.

Лечче в цьому плані готовий допомогти гравцю з набуттям ігрової практики, запропонувавши річну оренду напередодні.

Шомуродов за сезон відзначився двома голами та такою ж кількістю гольових передач у 24 іграх.