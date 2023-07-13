Зірка атакувальної ланки португальців може піти за порівняно невеликі гроші.
Мехді Таремі, Getty Images
13 липня 2023, 08:05
Досвідчений іранський нападник Мехді Таремі витратив чимало часу для того, аби нарешті отримати можливість заявити про себе на широкий загал у футбольній Європі.
Починаючи з літа 2019 року він був футболістом португальського Ріу Аве, однак уже за рік його продали до Порту за 4,73 млн євро, де 31-річний виконавець уперше засвітився й на рівні Ліги чемпіонів УЄФА.
Уже за рік його контракт із "драконами" має добігти свого завершення, а вже немаленький вік підштовхує іранця спробувати щось нове у власній професійній кар’єрі.
Порту розуміє таке бажання свого футболіста та готовий піти на поступки в питанні вартості його потенційного трансфера.
Повідомляється, що "дракони" зменшили власні запити до 20 млн євро, що відбулось на тлі зацікавлення італійського Мілана в трансфері виконавця.
Єдине, про що мають замислитись "россонері" в такому випадку, це останній слот у заявці для футболістів не з ЄС, який клуб хотів залишити для придбання Самуеля Чуквезе.
За сезон Таремі зіграв 51 матч, забивши 31 гол та віддавши 14 гольових передач.