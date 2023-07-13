Італія

Зірка атакувальної ланки португальців може піти за порівняно невеликі гроші.

Досвідчений іранський нападник Мехді Таремі витратив чимало часу для того, аби нарешті отримати можливість заявити про себе на широкий загал у футбольній Європі.

Починаючи з літа 2019 року він був футболістом португальського Ріу Аве, однак уже за рік його продали до Порту за 4,73 млн євро, де 31-річний виконавець уперше засвітився й на рівні Ліги чемпіонів УЄФА.

Уже за рік його контракт із "драконами" має добігти свого завершення, а вже немаленький вік підштовхує іранця спробувати щось нове у власній професійній кар’єрі.

Порту розуміє таке бажання свого футболіста та готовий піти на поступки в питанні вартості його потенційного трансфера.

Повідомляється, що "дракони" зменшили власні запити до 20 млн євро, що відбулось на тлі зацікавлення італійського Мілана в трансфері виконавця.

Єдине, про що мають замислитись "россонері" в такому випадку, це останній слот у заявці для футболістів не з ЄС, який клуб хотів залишити для придбання Самуеля Чуквезе.

За сезон Таремі зіграв 51 матч, забивши 31 гол та віддавши 14 гольових передач.