Італія

Іспанський вінгер продовжує перебувати у статусі вільного агента.

Вінгер Адама Траоре перебуває у статусі вільного агента після того, як його контракт із Вулвергемптоном підійшов до свого завершення влітку цього року.

Підписати 27-річного іспанця хотів Мілан, проте, як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, "россонері" остаточно припинили спроби оформити трансфер гравця.

Відзначається, що Адама не стане гравцем Мілана цього літа, оскільки в італійського клубу інші пріоритети на трансферному ринку.

За інформацією джерела, Рому повідомили про умови підписання ексгравця Вулвергемптона, проте наразі офіційної пропозиції від "вовків" не надходило.

У минулому сезоні Адама Траоре провів на клубному рівні 40 поєдинків, у яких він забив три голи та віддав дві результативні передачі.