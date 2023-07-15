Італія

Клуби перебувають на фінальному етапі трансферу форварда.

Аргентинський нападник Валентин "Таті" Кастельянос минулого сезону мав перший у своїй професійній кар’єрі досвід виступів на європейській арені, перебуваючи в складі іспанської Жирони на правах оренди з американського Нью-Йорк Сіті.

14 голів та одна гольова передача в 37 матчах за його участі майже допомогли каталонському клубу опинитись у зоні єврокубків за підсумком сезону, а для самого 24-річного виконавця слугували відмінною рекламою в дебютному сезоні на теренах Старого Світу.

Утім, Жирона так і не забезпечила собі його трансфер, бо не змогла боротись проти римського Лаціо, який виступив із пропозицією в 15 млн євро.

Як повідомляє італійська преса, напередодні пізно ввечері розпочалась зустріч поміж представниками американського колективу та президентом "орлів" Лотіто, під час якого клуби затвердили п’ятирічний контракт для гравця.