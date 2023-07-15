Італія

Захисник може знову опинитись у римському колективі, але вже з можливістю повноцінного трансфера.

Італійський фланговий захисник Лука Пеллегріні має доволі цікаву футбольну долю, адже в свої 24-роки вже встиг пограти в складі Роми, сардинського Кальярі, туринського Ювентуса, генуезької Дженоа, франкфуртського Айнтрахта та римського Лаціо й наразі є гравцем "зебр".

Але останні пів року проходили для нього в оренді в складі "орлів", які залишились приємно враженими цим досвідом, тож були б не проти знову взяти цього футболіста на тимчасовий контракт.

Однак цього разу Лаціо вже буде дивитись на далеку перспективу за запропонував туринцям опцію обов’язкового викупу Пеллегріні за 8 млн євро, яка стане чинною після досягнення гравцем певних спортивних досягнень.

За сезон Лука під орудою Мауріціо Саррі зіграв у 8 матчах (245 хвилин).