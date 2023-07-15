Італія

Перемовини з принциповим суперником підривають шанси форварда знову грати в міланському клубі.

Виступи бельгійського нападника Ромелу Лукаку в складі міланського Інтера свого часу змусили лондонський Челсі визнати власну давню помилку з продажем цього футболіста до Евертона за 35,4 млн євро, однак це коштувало "синім" аж 113 млн євро.

І якби хоча б частина цих грошей тоді отримала якісну відповідність, то керівництво "пенсіонерів", можливо, залишилося б задоволеним коштовним придбанням.

Але другу каденцію 30-річного виконавця в Лондоні навряд чи можна назвати вдалою, а після зворотної оренди до "змій" третьої спроби в Лукаку може вже й не бути.

Маурісіо Почеттіно не бачить Ромелу в складі своєї нової команди, але Інтер не дуже-то й квапиться із гідною пропозицією щодо його придбання.

35 млн євро + 5 млн євро в якості бонусів — ось і все, що може наразі запропонувати міланський клуб Челсі.

І вже на тлі цієї затримки з трансфером поміж бельгійцем та "нерадзуррі" почав виникати конфлікт.

Дійшло до того, що напередодні Інтер дізнався про контакт Лукаку з представниками туринського Ювентуса, які пропонують Челсі ті ж самі гроші, але за іншою формулою — 37,5 млн євро + 2,5 млн євро в якості бонусів.

У той самий час Ромелу самотужки відбивається від більш грошовитих особисто для нього пропозицій із Близького Сходу.

Однак ключовою умовою туринського колективу при цьому є продаж Душана Влаховича, а Лукаку тим часом перестав відповідати на будь-які дзвінки від керівництва та гравців Інтера.

За сезон Ромелу забив 14 голів та віддав сім гольових передач у 37 матчах.