Італія

Африканець стрімко просувається кар’єрними сходами.

Малійський нападник Ель-Білаль Туре з’явився на європейському футбольному обрії відносно нещодавно — узимку 2020 року в його трансфер інвестував Реймс, а вже за півтора роки продав гравця до іспанської Альмерії за 8 млн євро.

На тлі підвищення за рівнем складності чемпіонату, 21-річний виконавець геть не згнітився та провів цілком пристойний сезон у відвертому середняку Ла Ліги.

Сім голів та дві гольові передачі в 25 матчах — таким був внесок гравця не тільки в успіхи команди, а й у пожвавлення інтересу до власної персони на трансферному ринку.

Відчуває момент і Альмерія — вартувало італійській Аталанті звернутись по гравця до іспанського колективу, як у відповідь "Богиня" отримала шокуючий цінник у 25-30 млн євро.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, на цьому перемовини були поставлені на павзу.