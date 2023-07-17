Італія

За футболіста клуб просить близько 30 мільйонів євро.

Мехді Таремі привернув увагу з боку Мілана та Інтера, повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

За його інформацією, за 30-річного футболіста збірної Ірану просять 30 мільйонів євро. Однак не виключено, що Порту погодиться на 25 млн і бонуси.

Зазначимо, що агентом Таремі є Жорже Мендеш. Контракт Мехді з Порту розрахований до літа 2024 року.

У 50 матчах минулого сезону у всіх турнірах на рахунку Таремі 31 гол та 10 асистів. Він — найкращий бомбардир Порту у сезоні-2022/23.