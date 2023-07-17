Італія

Футболіст хоче перейти до іншого колективу.

Мілан готовий збільшити свою пропозицію Валенсії щодо Юнуса Мусаха.

У Gazzetta dello Sport йдеться про те, що 20-річний американський півзахисник домовився про особисті умови з "россонері" на тлі чуток про інтерес Фулгема, бажаючи підписати багаторічну угоду і отримувати близько 2 мільйонів євро за сезон.

Як повідомили Даніеле Лонго та Фабріціо Романо, Мілан хоче прискорити придбання Мусаха найближчими днями.

Попередня пропозиція "россонері" в розмірі 13 мільйонів євро плюс 4 мільйони євро додаткових бонусів не була прийнята, але вони планують збільшити загальну суму приблизно до 19-20 мільйонів євро, збільшивши бонуси.