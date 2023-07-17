Італія

Футболіст планує далі виступати за клуб.

Леонардо Бонуччі хочуть продати, але гравець збірної Італії сказав вболівальникам Ювентуса, що не хоче йти.

Ветеран-захисник прибув до Турину в понеділок, щоб розпочати передсезонну підготовку. У нього залишився рік контракту зі "старою синьйою", але клуб виставив його на трансфер. Бонуччі не поїде до США на передсезонний тур.

Журналісти Sky Sport Italia та Ilbianconero.com були в J Medical у понеділок, щоб висвітлити повернення Бонуччі, і обидва ЗМІ стверджують, що досвідчений центральний захисник сказав фанатам Ювентуса, що він не хоче йти, сказавши: "Я хочу залишитися, дякую всім за прихильність".

Очікується, що Бонуччі зустрінеться з Массіміліано Аллегрі.