Футболіст планує далі виступати за клуб.
Леонардо Бонуччі - Getty Images
17 липня 2023, 17:57
Леонардо Бонуччі хочуть продати, але гравець збірної Італії сказав вболівальникам Ювентуса, що не хоче йти.
Ветеран-захисник прибув до Турину в понеділок, щоб розпочати передсезонну підготовку. У нього залишився рік контракту зі "старою синьйою", але клуб виставив його на трансфер. Бонуччі не поїде до США на передсезонний тур.
Журналісти Sky Sport Italia та Ilbianconero.com були в J Medical у понеділок, щоб висвітлити повернення Бонуччі, і обидва ЗМІ стверджують, що досвідчений центральний захисник сказав фанатам Ювентуса, що він не хоче йти, сказавши: "Я хочу залишитися, дякую всім за прихильність".
Очікується, що Бонуччі зустрінеться з Массіміліано Аллегрі.