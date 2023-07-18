Італія

Гравець може переїхати до клубу.

Як повідомляє La Gazzetta dello Sport, півзахисник Тоттенгема Джовані Ло Чельсо готовий перейти в Наполі, але аргентинцем також цікавиться Барселона.

27-річний гравець готовий приєднатися до Партенепої, але "шпори" не хочуть знову віддавати його в оренду.

Тому вимагають постійного трансферу або оренду із зобов'язанням викупу. Згідно з повідомленням, Барселона також зацікавлена ​​в колишньому гравцеві Вільярреала.

Не очікується, що Наполі найближчим часом зробить офіційну заяву, враховуючи, що Ло Чельсо розглядається як потенційна заміна Пьотра Зелінського. Гравець збірної Польщі можливо перейде у Лаціо і залишить Наполі, якщо не продовжить контракт, який завершується в червні 2024 року.