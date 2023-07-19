Італія

Клуб хоче підсилити свої позиції.

Згідно з повідомленнями Calciomercato у вівторок увечері, Мілан хоче обговорити потенційні трансфери нападників Арно Данжуми та Самуеля Чуквезе.

Незважаючи на нещодавнє придбання Крістіана Пулішича з Челсі, "россонері" все ще прагнуть купити більше атакуючих трансферів.

Нідерландський гравець має досвід виступів у Прем'єр-лізі та Чемпіоншипі за часи в Борнмуті. Другу половину кампанії-2022/2023 років він провів в оренді за Тоттенгем.

Чуквезе оцінюється приблизно в 35 мільйонів євро, і Мілану знову доведеться вести перемовини про зниження цієї ціни.