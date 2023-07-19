Гравець може піти з Неаполя.
Віктор Осімген - Getty Images
19 липня 2023, 16:35
Віктор Осімген і Наполі все ще ведуть перемовини щодо продовження контракту, і, як повідомляє La Gazzetta dello Sport, у нову угоду з "Партенопеї" нападник може включити пункт про суму викупних.
Контракт форварда завершується в червні 2025 року, але Наполі вже працює над продовженням його перебування на Стадіо Марадона.
Наполі відхилив пропозицію ПСЖ на суму 100 мільйонів євро, вимагаючи 200 мільйонів євро. Віктор радий залишитися в клубі, але його агент хоче, щоб зарплата відповідала ціннику нападника.
Наполі готовий запропонувати нову дворічну угоду вартістю 6,5 млн євро за сезон, що зробить Осімгена найбільш високооплачуваним гравцем в історії клубу.