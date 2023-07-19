Італія

Гравець може перейти в стан діючого чемпіона Італії.

Наполі звернув свою увагу на футболіста Штутгарта і колишнього захисника Арсеналу Константіноса Мавропаноса згідно з повідомленнями Calciomercato.

25-річний центральний захисник провів попередні три сезони за Штутгарт у Бундеслізі, хоча приєднався на постійній основі, а не орендних угодах, з Арсеналу лише на початку кампанії-2022/23.

Він також провів перші шість місяців 2020 року в оренді у 2. Бундеслізі за Нюрнберг.

У той час як заграти в першій команді в Арсеналі було важко, Мавропанос став опорою оборони Штутгарта, зігравши 28 матчів у старті з можливих 34 минулого сезону.