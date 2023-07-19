Гравець може піти з нинішнього клубу.
Соф'ян Амрабат - Getty Images
19 липня 2023, 21:39
Місцеві повідомлення свідчать про те, що Вест Гем зацікавлений можливим підписанням щодо марокканського гравця Соф’яна Амрабата, якого також хочуть Манчестер Юнайтед і Наполі.
26-річний півзахисник став відомим минулого сезону під час чемпіонату світу в Катарі, де він зіграв вирішальну роль в історичному виході Марокко до півфіналу.
Як повідомляє TGR Rai Toscana через TMW, Вест Гем почав вивчати можливий перехід Амрабата цього літа, але зустрів певний опір півзахисника, який не зовсім переконаний у переході.
Фіорентина готова продати Амрабата цього літа і чекає пропозицій, а Манчестер Юнайтед і Барселона стежать за 26-річним гравцем. TMW також припускає, що діючий чемпіон Наполі зацікавлений у ньому.