Італія

Гравець може піти з нинішнього клубу.

Місцеві повідомлення свідчать про те, що Вест Гем зацікавлений можливим підписанням щодо марокканського гравця Соф’яна Амрабата, якого також хочуть Манчестер Юнайтед і Наполі.

26-річний півзахисник став відомим минулого сезону під час чемпіонату світу в Катарі, де він зіграв вирішальну роль в історичному виході Марокко до півфіналу.

Як повідомляє TGR Rai Toscana через TMW, Вест Гем почав вивчати можливий перехід Амрабата цього літа, але зустрів певний опір півзахисника, який не зовсім переконаний у переході.

Фіорентина готова продати Амрабата цього літа і чекає пропозицій, а Манчестер Юнайтед і Барселона стежать за 26-річним гравцем. TMW також припускає, що діючий чемпіон Наполі зацікавлений у ньому.